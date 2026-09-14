Evolve SA diventa Gold Sponsor dell'Ambrì

Competenza, affidabilità e spirito di squadra sono infatti tra i valori che guidano quotidianamente l’operato di Evolve e che si riflettono appieno nella storia e nella visione dell’HCAP. La durata dell’accordo testimonia la volontà comune di sviluppare una relazione stabile e capace di creare valore nel tempo per entrambe le realtà e per l’intera comunità biancoblù.

Flavio Petraglio, CEO di Evolve SA, dichiara: «Evolve opera in tutta la Svizzera, mantenendo forte il legame con le proprie radici in Ticino, dove è nata e ha scelto di costruire il proprio percorso. È qui che abbiamo sviluppato competenze ed esperienza, costruendo la nostra visione di Engineering for Living+ e mettendola al servizio di progetti capaci di generare valore concreto e duraturo. È questo il nostro modo di operare: conoscere il contesto in cui lavoriamo, comprenderne le esigenze e contribuire alla sua evoluzione attraverso progetti e relazioni che guardano al futuro. La partnership con l’HCAP nasce da questa stessa volontà di esserci, non solo come azienda, ma come realtà profondamente legata al territorio. Abbiamo scelto un impegno di lungo termine perché crediamo nella forza delle relazioni costruite nel tempo e nella capacità di una collaborazione continuativa di generare valore, dentro e fuori dal campo».