Evolve SA diventa Gold Sponsor dell'Ambrì
Il club biancoblù: «Un impegno che nasce dal territorio e guarda al futuro, condividendo valori, passione e visione»
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare l’avvio di una nuova partnership con Evolve SA, che entra a far parte della famiglia biancoblù in qualità di Gold Sponsor per i prossimi cinque anni.
L’accordo quinquennale rappresenta molto più di una sponsorizzazione: è una scelta di lungo periodo attraverso la quale Evolve SA ha deciso di sostenere concretamente la visione, i valori e la progettualità del Club. Un importante segnale di fiducia nel percorso intrapreso dall’HCAP per consolidare il proprio futuro, rafforzare il legame con il territorio e costruire un’organizzazione sempre più solida, credibile e sostenibile.
Competenza, affidabilità e spirito di squadra sono infatti tra i valori che guidano quotidianamente l’operato di Evolve e che si riflettono appieno nella storia e nella visione dell’HCAP. La durata dell’accordo testimonia la volontà comune di sviluppare una relazione stabile e capace di creare valore nel tempo per entrambe le realtà e per l’intera comunità biancoblù.
Flavio Petraglio, CEO di Evolve SA, dichiara: «Evolve opera in tutta la Svizzera, mantenendo forte il legame con le proprie radici in Ticino, dove è nata e ha scelto di costruire il proprio percorso. È qui che abbiamo sviluppato competenze ed esperienza, costruendo la nostra visione di Engineering for Living+ e mettendola al servizio di progetti capaci di generare valore concreto e duraturo. È questo il nostro modo di operare: conoscere il contesto in cui lavoriamo, comprenderne le esigenze e contribuire alla sua evoluzione attraverso progetti e relazioni che guardano al futuro. La partnership con l’HCAP nasce da questa stessa volontà di esserci, non solo come azienda, ma come realtà profondamente legata al territorio. Abbiamo scelto un impegno di lungo termine perché crediamo nella forza delle relazioni costruite nel tempo e nella capacità di una collaborazione continuativa di generare valore, dentro e fuori dal campo».
Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma: «Accogliere Evolve SA tra i nostri Gold Sponsor è motivo di grande soddisfazione. La scelta di impegnarsi al nostro fianco per cinque anni rappresenta un segnale forte di fiducia e condivisione. Desidero ringraziare Flavio Petraglio e tutta Evolve per aver creduto non soltanto nel valore sportivo e sociale dell’HCAP, ma soprattutto nella visione, nei valori e nella progettualità con cui stiamo costruendo il prossimo capitolo del Club. È una partnership con un’azienda radicata nel territorio, orientata all’eccellenza e capace di guardare al futuro con concretezza: esattamente il tipo di relazione che vogliamo sviluppare».