Regolato il Parma, il Como vola

I lariani hanno trovato un gol per tempo contro un avversario, quello gialloblù, che si è difeso con ordine e ha anche graffiato dalle parti di Sanchez. Ramon e Kaiki hanno firmato il doppio vantaggio, Romero ha invece segnato il gol della speranza (tardiva) dei Ducali, che si sono arresi 2-1 vedendo i rivali centrare la terza vittoria consecutiva e salire, almeno momentaneamente, al secondo posto della graduatoria.

Ai giallorossi sono invece bastati un guizzo del solito Malen e il sigillo finale di Pisilli per espugnare lo Stadio Olimpico Grande Torino. Lo 0-2 del 90’ ha permesso alla truppa di mister Gasperini di mantenersi perfetta, dopo quattro giornate di campionato.