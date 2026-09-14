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Regolato il Parma, il Como vola

Roma corsara a Torino: è prima in classifica
Regolato il Parma, il Como vola
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di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Regolato il Parma, il Como vola
Roma corsara a Torino: è prima in classifica
I giallorossi hanno finora solo vinto.
CALCIO: Risultati e classifiche

COMO - Le prime partite del lunedì di Serie A non hanno offerto sorprese. Favoritissimi alla vigilia, Como e Roma hanno infatti mantenuto la “promessa”, regolando rispettivamente Parma e Torino.

I lariani hanno trovato un gol per tempo contro un avversario, quello gialloblù, che si è difeso con ordine e ha anche graffiato dalle parti di Sanchez. Ramon e Kaiki hanno firmato il doppio vantaggio, Romero ha invece segnato il gol della speranza (tardiva) dei Ducali, che si sono arresi 2-1 vedendo i rivali centrare la terza vittoria consecutiva e salire, almeno momentaneamente, al secondo posto della graduatoria.

Ai giallorossi sono invece bastati un guizzo del solito Malen e il sigillo finale di Pisilli per espugnare lo Stadio Olimpico Grande Torino. Lo 0-2 del 90’ ha permesso alla truppa di mister Gasperini di mantenersi perfetta, dopo quattro giornate di campionato.

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