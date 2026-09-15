Monte Rosa, alpinista precipita per 25 metri in un crepaccio: ferito anche il compagno

La cordata stava salendo verso la Capanna Margherita, quando, probabilmente a causa del buio, ha perso la traccia e si è ritrovata in una zona pericolosa, sotto la parete ovest della Piramide Vincent.

Nell'attraversare un crepaccio molto largo e profondo, uno dei due è scivolato ed è caduto per circa 25 metri trascinando il compagno. Quest'ultimo non è riuscito a trattenerlo ed è stato trascinato verso valle, procurandosi la frattura di una caviglia. I due sono stati raggiunti dall'elicottero della Protezione civile valdostana e recuperati dalle guide alpine.