Monte Rosa, alpinista precipita per 25 metri in un crepaccio: ferito anche il compagno
L'incidente è avvenuto sotto la parete ovest della Piramide Vincent durante la salita verso la Capanna Margherita, in condizioni di scarsa visibilità.
AOSTA - Un alpinista caduto in un crepaccio e il compagno rimasto ferito e bloccato su un ponte di neve: questo il bilancio di un incidente in montagna avvenuto oggi all'alba sul ghiacciaio del Lys, sul versante italiano del gruppo del Monte Rosa, a quota 3'850 metri. I due, di nazionalità tedesca, sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano.
La cordata stava salendo verso la Capanna Margherita, quando, probabilmente a causa del buio, ha perso la traccia e si è ritrovata in una zona pericolosa, sotto la parete ovest della Piramide Vincent.
Nell'attraversare un crepaccio molto largo e profondo, uno dei due è scivolato ed è caduto per circa 25 metri trascinando il compagno. Quest'ultimo non è riuscito a trattenerlo ed è stato trascinato verso valle, procurandosi la frattura di una caviglia. I due sono stati raggiunti dall'elicottero della Protezione civile valdostana e recuperati dalle guide alpine.