Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
A soccorrerlo sono state le stesse squadre di ricerca impegnate per localizzare la 62enne dispersa da domenica
AROGNO - Le squadre impegnate nelle ricerche di Maria Amparo Zanon Gonzalez, la donna scomparsa sulle pendici del Monte Sighignola al confine tra la provincia di Como e il Canton Ticino, sono state impegnate lunedì sera in una seconda operazione di soccorso.
Gli uomini erano da poco rientrati quando, alle 20.15, un nuovo allarme è scattato nella zona del riale Bove, tra il territorio di Alta Valle Interlvi e quello di Arogno, sotto i tornanti della Valmara.
La Provincia di Como riferisce che un 46enne, che stava cercando funghi, sarebbe precipitato per una decina di metri, restando poi bloccato in un punto particolarmente impervio. I tecnici della stazione Lario-Occidentale e Ceresio del Soccorso Alpino sono nuovamente entrati in azione, raggiungendo l'uomo in un punto non accessibile con l'elicottero.
L'uomo, del quale non sono al momento note le condizioni di salute, è stato recuperato dalla Rega in territorio ticinese. L'intervento dei soccorritori è avvenuto in codice rosso, il livello massimo di gravità.