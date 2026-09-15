Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

La Provincia di Como riferisce che un 46enne, che stava cercando funghi, sarebbe precipitato per una decina di metri, restando poi bloccato in un punto particolarmente impervio. I tecnici della stazione Lario-Occidentale e Ceresio del Soccorso Alpino sono nuovamente entrati in azione, raggiungendo l'uomo in un punto non accessibile con l'elicottero.

L'uomo, del quale non sono al momento note le condizioni di salute, è stato recuperato dalla Rega in territorio ticinese. L'intervento dei soccorritori è avvenuto in codice rosso, il livello massimo di gravità.