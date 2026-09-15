Violenza di genere, una mozione chiede 10 interventi «Prevenzione, protezione e sostegno»

Un piano cantonale con obiettivi misurabili

Infine, Sergi e Pronzin chiedono un piano pluriennale contro la violenza di genere e domestica, elaborato con associazioni e operatori della rete, che definisca obiettivi, tempi, risorse e monitoraggio e renda trasparenti i posti protetti disponibili, i servizi esistenti e le lacune ancora da colmare. Per i due firmatari, «contro la violenza di genere non servono soltanto parole. Servono risorse, strutture e scelte politiche chiare e urgenti».