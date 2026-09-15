L’ideatorio, il progetto per vivere la scienza in prima persona
Al via la 22esima stagione del servizio di promozione della cultura scientifica dell'USI e di Science et Cité, tra robotica, intelligenza artificiale e laboratori per scuole e pubblico.
Planetario, robotica, intelligenza artificiale e laboratori per scuole e pubblico: al via la 22esima stagione del servizio di promozione della cultura scientifica dell’USI e di Science et Cité.
Al via la 22esima stagione del servizio di promozione della cultura scientifica dell'USI e di Science et Cité, tra robotica, intelligenza artificiale e laboratori per scuole e pubblico.
Planetario, robotica, intelligenza artificiale e laboratori per scuole e pubblico: al via la 22esima stagione del servizio di promozione della cultura scientifica dell’USI e di Science et Cité.
LUGANO - Per il 22esimo anno ripartono le attività de L’ideatorio, il servizio di promozione della cultura scientifica dell’Università della Svizzera italiana (USI) e di Science et Cité, centro di competenze delle Accademie svizzere delle scienze. L'obiettivo, attraverso diversi laboratori dedicati alle scuole ed eventi culturali aperti al pubblico, è quello di offrire la possibilità ad allievi e cittadini di vivere un’esperienza diretta con la scienza.
La nuova stagione propone due spettacoli nel planetario, “Origini” e “Missione spazio”, entrambi narrati dal vivo. A Cadro torna inoltre, per l’ultimo anno nella Svizzera italiana, l’esposizione “Robot – dagli automi all’intelligenza artificiale”, accompagnata dalla rassegna “L’algoritmo umano”, dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale, algoritmi e specificità umana.
In programma anche diversi atelier e laboratori sia per le scuole che per il pubblico, tra cui “L’officina delle invenzioni”, un inedito laboratorio per costruire macchine ingegnose partendo da scarti elettronici e riflettere così sulla loro provenienza e il destino di questi oggetti. In programma anche corsi per adulti dall’astronomia all’intelligenza artificiale.
Le attività si inseriscono nell’impegno per avvicinare i giovani alle discipline MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia), settori in cui la Svizzera registra una carenza di personale qualificato. In questo ambito, L’Ideatorio è riconosciuto dalla Confederazione come uno dei principali centri di promozione extrascolastica del Paese.
Le attività aperte al pubblico si svolgono ogni fine settimana nella sede di Cadro. Il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti, le conferenze e le informazioni per le prenotazioni scolastiche è consultabile sul sito ideatorio.usi.ch.