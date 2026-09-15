L’ideatorio, il progetto per vivere la scienza in prima persona

Al via la 22esima stagione del servizio di promozione della cultura scientifica dell'USI e di Science et Cité, tra robotica, intelligenza artificiale e laboratori per scuole e pubblico.Planetario, robotica, intelligenza artificiale e laboratori per scuole e pubblico: al via la 22esima stagione del servizio di promozione della cultura scientifica dell’USI e di Science et Cité.