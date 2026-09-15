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Lavori notturni sulla cantonale: ecco le limitazioni fino a fine ottobre

Traffico a senso alternato e deviazioni durante gli interventi. Via Valle Verzasca sarà chiusa dalle 22.30 alle 6.00.
Lavori notturni sulla cantonale: ecco le limitazioni fino a fine ottobre
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Fonte Dipartimento del territorio
elaborata da Redazione
Lavori notturni sulla cantonale: ecco le limitazioni fino a fine ottobre
Traffico a senso alternato e deviazioni durante gli interventi. Via Valle Verzasca sarà chiusa dalle 22.30 alle 6.00.

GORDOLA - Da lunedì 21 settembre a metà ottobre 2026, sulla strada cantonale a Gordola saranno in vigore limitazioni al traffico nelle ore notturne, tra il lunedì sera e il sabato mattina, dalle 20.00 alle 6.00, per consentire il completamento dei lavori. Lo comunica il Dipartimento del territorio.

In questa fase verrà risanata la pavimentazione e sarà posato un nuovo manto di usura fonoassorbente nei seguenti tratti:

    • Via San Gottardo, tra l’incrocio con via Centro Sportivo e il civico no. 35 (incrocio con via Soleggio)
    • Via Valle Verzasca, tra l'incrocio con via San Gottardo e l'incrocio con via alla Vignascia.

Durante i lavori notturni, la circolazione sarà regolata a senso alternato con l'impiego di agenti oppure, quando necessario, deviata su percorsi alternativi segnalati.

Limitazioni più importanti sono previste in via Valle Verzasca: nel tratto interessato dai lavori, la strada sarà completamente chiusa al traffico dalle 22.30 alle 6.00. In queste ore non sarà quindi sempre possibile raggiungere in automobile le proprietà private.

Di giorno, invece, le strade cantonali interessate dai lavori resteranno normalmente aperte al traffico in entrambe le direzioni.

Il Dipartimento del territorio invita l'utenza a rispettare la segnaletica e le indicazioni degli agenti presenti sul posto e a prestare la massima attenzione nelle zone di cantiere, ringraziando la popolazione locale per la comprensione e la collaborazione.

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