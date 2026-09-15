Lavori notturni sulla cantonale: ecco le limitazioni fino a fine ottobre

Durante i lavori notturni, la circolazione sarà regolata a senso alternato con l'impiego di agenti oppure, quando necessario, deviata su percorsi alternativi segnalati.

Limitazioni più importanti sono previste in via Valle Verzasca: nel tratto interessato dai lavori, la strada sarà completamente chiusa al traffico dalle 22.30 alle 6.00. In queste ore non sarà quindi sempre possibile raggiungere in automobile le proprietà private.