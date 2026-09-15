Centiel vola alto e si espande: nuovo stabilimento a Muzzano per 12 milioni

Il prezzo di acquisto dell'immobile ammonta a 12,1 milioni di franchi. A questa cifra si aggiungerà un ulteriore investimento milionario, di bassa entità, per preparare la struttura e allestire uffici e logistica. L'operazione sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità disponibile e un prestito bancario. L'avvio della produzione è previsto nella prima metà del 2027.