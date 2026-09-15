Centiel vola alto e si espande: nuovo stabilimento a Muzzano per 12 milioni
La società luganese amplia la capacità produttiva. L'avvio della produzione è previsto nella prima metà del 2027.
LUGANO - Centiel amplia le proprie capacità produttive. La società luganese specializzata nei sistemi di alimentazione elettrica senza interruzioni (UPS) ha annunciato oggi un accordo per l'acquisizione di un nuovo stabilimento a Muzzano.
Il prezzo di acquisto dell'immobile ammonta a 12,1 milioni di franchi. A questa cifra si aggiungerà un ulteriore investimento milionario, di bassa entità, per preparare la struttura e allestire uffici e logistica. L'operazione sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità disponibile e un prestito bancario. L'avvio della produzione è previsto nella prima metà del 2027.
La proprietà dispone di una superficie di 7'286 metri quadrati e comprende un'opzione per ulteriori espansioni. Secondo l'azienda, la vicinanza alla sede del gruppo permetterà di mantenere uno stretto coordinamento tra ingegneria, attività operative e produzione.
Per il CEO e co-fondatore Gerardo Lecuona, l'acquisizione rappresenta «una tappa fondamentale» per la prossima fase di crescita e garantirà la capacità produttiva necessaria anche per accelerare ed espandere le attività negli Stati Uniti.
Fondata nel 2015 e con sede a Cadro, Centiel ha registrato nel 2025 un fatturato di 46 milioni di franchi e un utile operativo Ebit di 10,3 milioni. La società è entrata in borsa nell'aprile scorso attraverso una fusione con HT5, già Hochdorf. Oggi, nella prima mezz'ora di contrattazioni, il titolo superava i 6 franchi, in rialzo del 6% rispetto a ieri.