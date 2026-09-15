Revolut, dietro la Pec istituzionale italiana c'erano gli hacker

LONDRA - Revolut ha consegnato dati personali e finanziari di circa 680 clienti a un gruppo di hacker che si sono finti un’autorità pubblica italiana, utilizzando la posta elettronica certificata (Pec) di una amministrazione. L’azienda, che conta oltre 80 milioni di clienti, ha confermato il 12 settembre l’incidente, definendolo una «sofisticata truffa di impersonificazione esterna». Il Financial Times riporta che la richiesta fraudolenta è stata trattata come autentica perché partita da una vera casella Pec istituzionale, aggirando i controlli di sicurezza.