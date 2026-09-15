Abuso di alcol e uso di risorse del Bureau a scopo personale: Patel sulla graticola

Nei mesi scorsi, dopo un articolo di The Atlantic, Patel è finito nel mirino per l'abuso di alcol, l'utilizzo di risorse del Bureau a scopo personale e il licenziamento di agenti collegati alle indagini su Donald Trump.

L'ultima volta che è comparso davanti ai senatori è stato a maggio e in quell'occasione ha avuto un acceso confronto con i democratici in merito alle accuse sull'alcol e al suo viaggio in Italia durante le Olimpiadi invernali.