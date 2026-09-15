STATI UNITI
Abuso di alcol e uso di risorse del Bureau a scopo personale: Patel sulla graticola
Il direttore dell'FBI è atteso da un'audizione piuttosto tesa
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
Abuso di alcol e uso di risorse del Bureau a scopo personale: Patel sulla graticola
Il direttore dell'FBI è atteso da un'audizione piuttosto tesa
WASHINGTON - Il direttore dell'Fbi Kash Patel risponde alle domande della commissione Giustizia del Senato americano nell'ambito di un'udienza di controllo che si preannuncia piuttosto tesa.
Nei mesi scorsi, dopo un articolo di The Atlantic, Patel è finito nel mirino per l'abuso di alcol, l'utilizzo di risorse del Bureau a scopo personale e il licenziamento di agenti collegati alle indagini su Donald Trump.
L'ultima volta che è comparso davanti ai senatori è stato a maggio e in quell'occasione ha avuto un acceso confronto con i democratici in merito alle accuse sull'alcol e al suo viaggio in Italia durante le Olimpiadi invernali.
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