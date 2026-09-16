La famiglia di Kalie McCrystal: «Non è questo il finale che speravamo»

«Il Cervino è tanto maestoso quanto implacabile. Nonostante l’eccezionale abilità ed esperienza di Kalie in ambienti montani tecnici, inclusa la sua precedente esperienza proprio sul Cervino, tutto ciò che sappiamo ora suggerisce che sia caduta durante la discesa», ipotizzano le due donne. «Nonostante gli sforzi di tantissime persone nelle ultime settimane, la ricerca non ci ha portato a Kalie. Non è questo il finale che speravamo, ed è molto difficile da accettare».

Kalie, ribadiscono mamma e sorella, «era una persona davvero speciale. Affrontava la vita con determinazione e gioia. La sua assenza lascerà sicuramente un grande vuoto nelle comunità a cui era così legata, dallo Skyrunning a Squamish e oltre. Per la nostra famiglia, nulla sarà mai più come prima. Kalie era per noi una sorella e una figlia preziosissima, e la sua perdita è qualcosa che porteremo sempre con noi».