Oltre 160 gay arrestati e retate di massa: Erdogan dichiara guerra alla comunità LGBTQ+

Bloccata la nave turistica gay

Il clima di omofobia crescente è testimoniato anche da un altro episodio: lo scorso luglio, alla nave 'Scarlet Lady', di proprietà della Virgin Voyages e noleggiata da Atlantis Events per una crociera con passeggeri unicamente appartenenti alla comunità LGBTQ+, era stato impedito di attraccare a Kuşadasi e Instabul, a causa di comportamenti “incompatibili con il tessuto della società e con i valori morali locali”, così come dichiarato dalle autorità della provincia turca di Aydin. L'artista di Broadway, e vincitrice di un Tony, Patti LuPone, che si esibiva sulla stessa, si è detta scioccata dalla decisione adottata dalle autorità turche, dichiarando sul Guardian di “essere pronta ad esibirsi per questi passeggeri meravigliosi che si meritano molto meglio di questo”. Anche Rich Campbell, Ceo di Atlantis Events, ha affermato a Us Today che in trentasei anni di attività è stata la prima volta che gli veniva detto “di non poter attraccare a causa di ciò che siamo(...) è molto preoccupante per me quando un paese decide di poter scegliere quali turisti possono entrare e quali no. Quando la nave entra in porto assomiglia a qualsiasi altra nave. Non siamo il Gay Pride, non siamo una marcia, non siamo una organizzazione o una manifestazione politica. La crociera è stata pubblicizzata un anno fa e non è una cosa nuova”.





Il presidente Erdogan: «Sono pervertiti». «Sono la peste»

Come si può ben capire, nonostante l'omosessualità non sia considerata illegale in Turchia, i diritti LGBTQ+ sono continuamente derisi e calpestati: la celebrazione del Pride è vietata di fatto dal 2015, e le attività sociali della comunità continuamente minacciate per volontà di un Presidente che non manca di appellare gli omosessuali come “pervertiti” ed ha lanciato da tempo un piano denominato “Decennio della famiglia e della popolazione”, accusando quali maggiori fautori della denatalità in Turchia proprio la comunità LGBTQ+. Un clima di forte omofobia permea il Paese per volontà del governo di Recep Tayyip Erdogan che non fa mistero, come visto, di voler bloccare quella che considera un modello di vita pericoloso per i cosiddetti valori tradizionali della famiglia e dell'intera società turca. In molti comizi o discorsi istituzionali, nel corso dei suoi vent'anni al governo del Paese, Erdogan ha definito l'omosessualità e l'appartenenza alla comunità LGBTQ+ come una “peste” o un “virus” importato dall'Occidente per destabilizzare la società turca, arrivando a criminalizzare i giovani appartenenti alla stessa in occasione delle storiche proteste studentesche dell'Università Boğaziçi a Instanbul. Bisogna poi ricordare che nel 2021 la Turchia è uscita dal Trattato internazionale di Instanbul sulla prevenzione della violenza contro le donne che, per Edogan, veniva “strumentalizzato per normalizzare l'omosessualità”, e che più volte il Presidente turco ha cercato di modificare la Costituzione per rendere inequivocabile il concetto che il matrimonio legittimo sia solo quello celebrato tra un uomo ed una donna, negando qualsiasi tutela alle coppie dello stesso sesso. Durante la campagna elettorale del 2023, Erdogan ha inoltre accusato tutti i partiti d'opposizione di essere “pro LGBTQ+” esortando i giovani a non votarli per non veder corrotti i propri valori morali, mentre il ministro degli interni Soylu ha paragonato la propaganda LGBTQ+ a quella terroristica.

