Passaporto digitale per la sicurezza sociale nell'UE, novità anche per la Svizzera

Nel dettaglio, l'esecutivo comunitario prevede la revisione di due regolamenti. La Svizzera dovrebbe recepire le modifiche, in quanto fanno parte dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, ha affermato un funzionario dell'UE interrogato dall'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Stando alla Commissione europea la misura fa parte di un pacchetto per una «mobilità lavorativa equa», il quale prevede tra l'altro misure in materia di attestati di qualifica e un rafforzamento dell'Autorità europea per il lavoro (ELA), agenzia dell'UE istituita per garantire che le norme sulla mobilità dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo equo, semplice ed efficace in tutti gli Stati membri.