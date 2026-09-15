Lo Zar teme i droni di Kiev, «il Club Valdai abbandona Sochi»

MOSCA - Non solo raffinerie e centri logistici delle grandi compagnie di e-commerce: gli attacchi dei droni e missili ucraini sulla Russia creano problemi anche alla normale attività politica, se è vero, come scrive il Financial Times, che le autorità sono state costrette a spostare la tradizionale conferenza del Valdai Club, con la partecipazione del presidente Vladimir Putin, dalla città di Sochi a Mosca.