8 morti e oltre 60 dispersi nel crollo di un palazzo

"I corpi di otto martiri, tra cui dei bambini, e 15 feriti sono stati estratti dalle macerie di un edificio residenziale di sei piani crollato nella zona occidentale di Gaza", ha precisato il portavoce Mahmoud Bassal. "Più di 60 persone risultano ancora disperse sotto le macerie", ha aggiunto la stessa fonte sottolineando che l'edificio "aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani durante la guerra".

La stragrande maggioranza degli edifici nella Striscia di Gaza è stata distrutta dai bombardamenti israeliani avviati in risposta all'attacco del 7 ottobre 2023 sferrato dal movimento islamista palestinese Hamas dal territorio stesso. La guerra a Gaza ha causato oltre 73.000 morti e 174.000 feriti tra i palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza - sotto l'autorità di Hamas - i cui dati sono ritenuti attendibili dall'Onu. (ANSA-AFP).