Okafor continua a far parlare di sé

Il giorno dopo, sia l’assistente sia il direttore si sono recati da Péclard e gli hanno raccontato gli episodi legati alla festa di Okafor. «Inoltre, la sorella ha poi chiesto anche una riduzione del prezzo - a quel punto sono intervenuto telefonicamente», ha spiegato ancora Péclard.

Il noto gastronomo ha spiegato anche perché all’epoca non aveva voluto rendere pubblica la vicenda. «Era poco prima dei Mondiali, tutto il Paese era in fermento e per questo non volevo fare troppo clamore. Tuttavia, il comportamento di questo gruppo è inaccettabile. Capisco Murat Yakin se non vuole più convocare un giocatore così», ha concluso il re della gastronomia.