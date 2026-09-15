Quote rosa e sport, se ne parla

«All'atto pratico, si constata chiaramente che uomini e donne sono ben rappresentati a tutti i livelli delle federazioni sportive», a parere di Stefanie Heimgartner (UDC/AG). Imporre quote rigide impedisce, a suo avviso, di utilizzare al meglio le risorse a disposizione.

Il Consiglio federale non era dello stesso avviso. Le quote sono uno strumento efficace per combattere le disuguaglianze, ancora presenti nella società svizzera, ha affermato il "ministro" dello sport, Martin Pfister. A suo dire, la norma è sufficientemente flessibile da consentire delle eccezioni. La Federazione svizzera di lotta, composta in larga maggioranza da uomini, ha ad esempio potuto trovare un terreno d’intesa con l’amministrazione, ha sottolineato, venendo tuttavia sconfessato dal plenum.