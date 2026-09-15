Studio B Image rinnova per due stagioni come Silver Sponsor dell’Ambrì

Avviata nel 2024, la collaborazione si è sviluppata sulla base della fiducia reciproca, della professionalità e della condivisione di valori quali qualità, creatività, precisione e forte legame con il territorio. Il rinnovo biennale trasforma così in una scelta concreta la volontà, espressa fin dall’inizio, di costruire una relazione stabile e duratura.

Studio B Image è una realtà ticinese attiva da oltre 60 anni nel mondo della comunicazione visiva. Nel corso della propria storia, l’azienda ha sviluppato un’esperienza consolidata, posizionandosi come general contractor della comunicazione, dal Ticino per tutta la Svizzera e l’Europa. Grazie alle proprie competenze nella progettazione e realizzazione di insegne, segnaletica, cartellonistica, grandi formati e allestimenti, l’azienda accompagna imprese e organizzazioni nella valorizzazione della loro immagine e della loro presenza negli spazi fisici. Particolarmente forte è inoltre l’attenzione che Studio B Image dedica al mondo dello sport e al suo valore, quale ambito capace di creare identità, aggregazione e legami con il territorio.