Studio B Image rinnova per due stagioni come Silver Sponsor dell’Ambrì
La collaborazione fra le parti era cominciata nel 2024
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Studio B Image SA, che si conferma Silver Sponsor del Club per le stagioni 2026/27 e 2027/28.
L’accordo prevede la conferma del marchio Studio B Image sui pantaloni da gara dei giocatori biancoblù, garantendo all’azienda una presenza di rilievo su uno degli elementi più visibili e rappresentativi della squadra.
Avviata nel 2024, la collaborazione si è sviluppata sulla base della fiducia reciproca, della professionalità e della condivisione di valori quali qualità, creatività, precisione e forte legame con il territorio. Il rinnovo biennale trasforma così in una scelta concreta la volontà, espressa fin dall’inizio, di costruire una relazione stabile e duratura.
Studio B Image è una realtà ticinese attiva da oltre 60 anni nel mondo della comunicazione visiva. Nel corso della propria storia, l’azienda ha sviluppato un’esperienza consolidata, posizionandosi come general contractor della comunicazione, dal Ticino per tutta la Svizzera e l’Europa. Grazie alle proprie competenze nella progettazione e realizzazione di insegne, segnaletica, cartellonistica, grandi formati e allestimenti, l’azienda accompagna imprese e organizzazioni nella valorizzazione della loro immagine e della loro presenza negli spazi fisici. Particolarmente forte è inoltre l’attenzione che Studio B Image dedica al mondo dello sport e al suo valore, quale ambito capace di creare identità, aggregazione e legami con il territorio.
La conferma di Studio B Image tra i Silver Sponsor rappresenta un importante segnale di continuità e fiducia nella visione, nei valori e nella progettualità dell’Hockey Club Ambrì-Piotta. Allo stesso tempo, rafforza il legame tra il Club e una realtà imprenditoriale che ha scelto di sostenere concretamente lo sport e il territorio ticinese.
Thomas Bertinotti, CEO di Studio B Image SA, dichiara: «Quando abbiamo iniziato questo percorso insieme all’Hockey Club Ambrì-Piotta, il nostro obiettivo era dare vita a una collaborazione stabile e consolidata. Il rinnovo per altre due stagioni conferma la qualità della relazione costruita e la nostra volontà di continuare ad accompagnare il Club. Siamo orgogliosi di vedere il marchio Studio B Image sui pantaloni da gara dei giocatori e di sostenere una realtà sportiva storica, capace di rappresentare il Ticino in tutta la Svizzera. Crediamo nella visione e nella progettualità dell’HCAP e siamo felici di proseguire questo cammino insieme».
Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma: «Il rinnovo con Studio B Image è una conferma importante, perché testimonia la solidità di una partnership costruita attraverso fiducia, dialogo e condivisione degli obiettivi. Ringrazio Thomas Bertinotti, la sua famiglia e tutta la squadra di Studio B Image per aver scelto di rinnovare il proprio impegno per altre due stagioni. Poter contare su aziende ticinesi competenti, affidabili e profondamente legate al territorio è fondamentale per il percorso di consolidamento e sviluppo del nostro Club».