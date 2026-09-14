Schiantata l'Udinese, l'Inter vola
Sotto di due reti (anche) per gli errori di Martinez, i nerazzurri hanno rimontato e battuto i bianconeri
Cinque marcatori diversi per mister Chivu.
Sotto di due reti (anche) per gli errori di Martinez, i nerazzurri hanno rimontato e battuto i bianconeri
Cinque marcatori diversi per mister Chivu.
|7
|Piotr Zielinski 82'
|30
|Carlos Augusto
|95
|Alessandro Bastoni 70'
|94
|Francesco Pio Esposito
|1
|Josep Martínez
|22
|Henrikh Mkhitaryan 62'
|25
|Manuel Akanji
|17
|Andy Diouf
|9
|Marcus Thuram 70'
|23
|Nicolo Barella
|6
|John Stones 62'
|31
|Yann Aurel Bisseck
|8
|Petar Sucic
|21
|Curtis Jones 62'
|10
|Lautaro Martinez
|28
|Benjamin Pavard 62'
|5
|Aleksandar Stankovic 82'
|48
|Mattia Mosconi
|32
|Federico Dimarco 70'
|11
|Luis Henrique Tomaz de Lima
|49
|Ivan Provedel
|14
|Ange-Yoan Bonny 70'
|12
|Raffaele Di Gennaro
|Christian Kabasele
|27
|Enzo Ebosse
|77
|Maduka Okoye
|40
|80' Jurgen Ekkelenkamp
|32
|James Abankwah
|14
|Jesper Karlstroem
|8
|81' Keinan Davis
|9
|74' Lennon Miller
|38
|74' Mergim Vojvoda
|23
|61' Unai Gomez
|46
|Hassane Kamara
|11
|Daniele Padelli
|93
|Giulio Vinciati
|45
|80' Sandi Lovric
|4
|74' Nicolo Bertola
|13
|61' Idrissa Gueye
|7
|Oier Zarraga
|6
|Lazar Jovanovic
|91
|Bartosz Mrozek
|41
|81' Vakoun Issouf Bayo
|15
|74' Giorgi Chakvetadze
|30
MILANO - L’Inter ha centrato la quarta vittoria in altrettante partite di Serie A. Lo ha fatto nel posticipo del lunedì e lo ha fatto… penando un po’ più del previsto contro un’Udinese volenterosa (5-3 il risultato finale). Lo ha fatto, infine, anche a causa delle nuove incertezze di Josep Martinez il quale, come già accaduto al Bernabeu in Champions League, in porta ha regalato tutto fuorché certezze.
Il 28enne portiere spagnolo ha sulla coscienza uno dei primi due gol della partita, quelli che, siglati da Abankwah ed Ekkelenkamp, hanno permesso ai bianconeri di volare sullo 0-2 in 16’. Il doppio schiaffo non ha in ogni caso fatto tremare la Beneamata la quale, già prima dell’intervallo, ha trovato il pari con Carlos Augusto e Barella. Nella ripresa, poi, i campioni in carica hanno dilagato, assicurandosi il successo (e il primato con la Roma), con Thuram, Esposito e Bonny. Di Gueye, al 90’ la terza, ininfluente, rete degli ospiti.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Roma
|4
|12
|4
|0
|0
|12
|1
|11
|2
|Inter
|4
|12
|4
|0
|0
|13
|6
|7
|3
|Como
|4
|10
|3
|1
|0
|9
|4
|5
|4
|Lazio
|4
|10
|3
|1
|0
|6
|3
|3
|5
|Cagliari
|4
|9
|3
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|Milan
|4
|8
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|7
|Frosinone
|4
|7
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|8
|Juventus
|4
|7
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|9
|Sassuolo
|4
|7
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|10
|Napoli
|4
|6
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|11
|Atalanta
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|12
|Lecce
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|13
|Udinese
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|14
|Torino
|4
|3
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|15
|Fiorentina
|4
|3
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|16
|Bologna
|4
|1
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|17
|Parma
|4
|1
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|18
|Monza
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|19
|Genoa
|4
|1
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|20
|Venezia
|4
|0
|0
|0
|4
|4
|11
|-7