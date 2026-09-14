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SERIE A

Schiantata l'Udinese, l'Inter vola

Sotto di due reti (anche) per gli errori di Martinez, i nerazzurri hanno rimontato e battuto i bianconeri
Schiantata l'Udinese, l'Inter vola
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+2
Schiantata l'Udinese, l'Inter vola
Sotto di due reti (anche) per gli errori di Martinez, i nerazzurri hanno rimontato e battuto i bianconeri
Cinque marcatori diversi per mister Chivu.
Serie A14.09.2026
Inter
5 - 3
Udinese
CALCIO: Risultati e classifiche

MILANO - L’Inter ha centrato la quarta vittoria in altrettante partite di Serie A. Lo ha fatto nel posticipo del lunedì e lo ha fatto… penando un po’ più del previsto contro un’Udinese volenterosa (5-3 il risultato finale). Lo ha fatto, infine, anche a causa delle nuove incertezze di Josep Martinez il quale, come già accaduto al Bernabeu in Champions League, in porta ha regalato tutto fuorché certezze.

Il 28enne portiere spagnolo ha sulla coscienza uno dei primi due gol della partita, quelli che, siglati da Abankwah ed Ekkelenkamp, hanno permesso ai bianconeri di volare sullo 0-2 in 16’. Il doppio schiaffo non ha in ogni caso fatto tremare la Beneamata la quale, già prima dell’intervallo, ha trovato il pari con Carlos Augusto e Barella. Nella ripresa, poi, i campioni in carica hanno dilagato, assicurandosi il successo (e il primato con la Roma), con Thuram, Esposito e Bonny. Di Gueye, al 90’ la terza, ininfluente, rete degli ospiti.

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CLASSIFICA
Serie A
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Roma41240012111
2Inter4124001367
3Como410310945
4Lazio410310633
5Cagliari49301422
6Milan48220743
7Frosinone47211743
8Juventus47211642
9Sassuolo47211871
10Napoli46202651
11Atalanta46202550
12Lecce4620257-2
13Udinese44112810-2
14Torino4310347-3
15Fiorentina43103511-6
16Bologna4101325-3
17Parma4101326-4
18Monza41013611-5
19Genoa4101328-6
20Venezia40004411-7
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 14.09.2026 23:10
campionato italianointerserie audinese
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