Schiantata l'Udinese, l'Inter vola

Il 28enne portiere spagnolo ha sulla coscienza uno dei primi due gol della partita, quelli che, siglati da Abankwah ed Ekkelenkamp, hanno permesso ai bianconeri di volare sullo 0-2 in 16’. Il doppio schiaffo non ha in ogni caso fatto tremare la Beneamata la quale, già prima dell’intervallo, ha trovato il pari con Carlos Augusto e Barella. Nella ripresa, poi, i campioni in carica hanno dilagato, assicurandosi il successo (e il primato con la Roma), con Thuram, Esposito e Bonny. Di Gueye, al 90’ la terza, ininfluente, rete degli ospiti.