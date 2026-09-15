Knak riparte dallo Zurigo

Tra le principali differenze rispetto a Davos, Knak sottolinea la forte competizione interna: «Abbiamo una concorrenza enorme. In ogni allenamento dobbiamo dimostrare di meritare un posto». E se le sfide contro il Kloten avranno un sapore particolare, sono soprattutto quelle contro l'HCD che attende con interesse: a Davos ha trascorso sei anni e ritroverà molti ex compagni e amici.

La Swiss Life Arena, comunque, non gli è nuova. Knak vi ha già disputato con il Davos le semifinali dei playoff contro lo ZSC, quando sapeva che nella stagione successiva sarebbe passato ai Lions, e successivamente vi ha vissuto i Mondiali casalinghi. «Lì ho potuto sentire cosa mi aspetta», spiega. Il nuovo inizio a Zurigo lo ha inoltre aiutato a lasciarsi alle spalle le sconfitte nelle finali dei playoff e dei Mondiali, anche se ammette che ripensarci «fa ancora un po' male».