Non siamo Nostradamus, ma ci proviamo. Ecco le nostre previsioni

1. ZURIGO

Sulla carta i Lions restano la squadra da battere. A una rosa già stellare hanno aggiunto i nazionali svizzeri Simon Knak e Tim Berni, oltre al fenomenale Strömwall, che completa il pacchetto straniero con Hrubec, Lehtonen, Fröden, Balcers, Lammikko e Grant. L’unica partenza pesante è quella di Rohrer, passato a Zugo in cerca di più spazio e responsabilità. CORAZZATA

2. DAVOS

Reduce da un'ottima stagione, il Davos ha perso elementi importanti come Dahlbeck e Stransky, entrambi tornati "a casa", Simon Knak, passato a Zurigo, e Michael Fora, approdato al Losanna. La rosa resta però di qualità, grazie agli innesti dei nazionali Jäger e Dominik Egli e del canadese Allard, miglior giocatore dei playoff svedesi due anni fa. CONFERMA