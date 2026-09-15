Sterling si dichiara colpevole dopo l'incidente in Lamborghini

Comparso martedì davanti al tribunale di Basingstoke, circa 80 chilometri a sud-ovest di Londra, Sterling ha riconosciuto di avere guidato in modo pericoloso il 28 maggio e di essere stato in possesso di sei cartucce di protossido d'azoto, conosciuto anche come gas esilarante.

Nato a Kingston, in Giamaica, Sterling ha vestito tra le altre le maglie di Liverpool, Manchester City e Chelsea. Con il City ha conquistato quattro campionati inglesi, nel 2018, 2019, 2021 e 2022. Ha poi giocato in prestito all'Arsenal e successivamente al Feyenoord. È senza club dalla fine della scorsa stagione e dalla partenza dalla squadra olandese.