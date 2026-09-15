Sterling si dichiara colpevole dopo l'incidente in Lamborghini
Il 31enne inglese ha ammesso la guida pericolosa e il possesso di protossido d'azoto
Il 31enne inglese ha ammesso la guida pericolosa e il possesso di protossido d'azoto
BASINGSTOKE - Il calciatore inglese Raheem Sterling si è dichiarato colpevole martedì di guida pericolosa, possesso di protossido d'azoto destinato a un'inalazione illegale e rifiuto di sottoporsi al test, dopo un incidente stradale avvenuto a fine maggio nel sud dell'Inghilterra.
Il 31enne attaccante, 82 volte nazionale inglese, ha urtato una barriera di sicurezza su un'autostrada mentre era al volante della sua Lamborghini. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha causato feriti. Sterling era stato arrestato dalla polizia e successivamente rilasciato su cauzione.
Comparso martedì davanti al tribunale di Basingstoke, circa 80 chilometri a sud-ovest di Londra, Sterling ha riconosciuto di avere guidato in modo pericoloso il 28 maggio e di essere stato in possesso di sei cartucce di protossido d'azoto, conosciuto anche come gas esilarante.
Nato a Kingston, in Giamaica, Sterling ha vestito tra le altre le maglie di Liverpool, Manchester City e Chelsea. Con il City ha conquistato quattro campionati inglesi, nel 2018, 2019, 2021 e 2022. Ha poi giocato in prestito all'Arsenal e successivamente al Feyenoord. È senza club dalla fine della scorsa stagione e dalla partenza dalla squadra olandese.