Tracce di THC ma Maldini nega
Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, si è schierato dalla parte del giocatore: «Credo al ragazzo»
Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, si è schierato dalla parte del giocatore: «Credo al ragazzo»
MILANO - Gli unici fatti certi, in una storia che racconterà la sua verità solo tra un paio di giorni, sono che Daniel Maldini era al volante quando ha causato un incidente e che il suo tasso alcolemico aveva un valore superiore a quello consentito dalla legge italiana. Oltre a ciò - e al non secondario fatto che il "guaio" si è risolto solo con tre macchine ammaccate ma senza feriti gravi - si va avanti esclusivamente per ipotesi.
I media italiani hanno riportato come il 24enne calciatore sia risultato positivo ai pre-test tossicologici. Il ragazzo, come il Cagliari, il suo club, hanno invece fermamente negato, producendo anche un “loro” test come prova. Dove sta la verità? Gli esami effettuati dalla società non sono completi? I valori riscontrati rispetto a quelli effettuati in ospedale sono fisiologicamente calati visto che tra le due "prove" è trascorso un giorno e mezzo?
Fino a che non arriveranno i risultati dei test “ufficiali”, il Cagliari ha deciso di schierarsi dalla parte del suo tesserato e di attaccare contemporaneamente stampa e autorità. E lo ha fatto per bocca del presidente Tommaso Giulini.
«Non capiamo come possano uscire notizie di questo tipo, a me sembra che le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti - ha graffiato il presidente rossoblù - Gli esami fatti sono tutti negativi e noi crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di aver bevuto solo un paio di gin tonic o tre birre. E se dice che non ha assunto nulla vuol dire che non ha assunto nulla. Chi tra polizia locale e ospedale ha diffuso certe notizie dovrà assumersi le proprie responsabilità. Il verbale del Pronto Soccorso parla di tracce di THC? Non credo che abbia fumato una canna e comunque c'è una distinzione con la ketamina di cui si è parlato».