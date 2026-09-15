Tracce di THC ma Maldini nega

Fino a che non arriveranno i risultati dei test “ufficiali”, il Cagliari ha deciso di schierarsi dalla parte del suo tesserato e di attaccare contemporaneamente stampa e autorità. E lo ha fatto per bocca del presidente Tommaso Giulini.

«Non capiamo come possano uscire notizie di questo tipo, a me sembra che le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti - ha graffiato il presidente rossoblù - Gli esami fatti sono tutti negativi e noi crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di aver bevuto solo un paio di gin tonic o tre birre. E se dice che non ha assunto nulla vuol dire che non ha assunto nulla. Chi tra polizia locale e ospedale ha diffuso certe notizie dovrà assumersi le proprie responsabilità. Il verbale del Pronto Soccorso parla di tracce di THC? Non credo che abbia fumato una canna e comunque c'è una distinzione con la ketamina di cui si è parlato».