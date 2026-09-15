Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Nel corso degli accertamenti della polizia è emerso che la donna risultava scomparsa dalla mattina di sabato e che era già in corso una vasta operazione di ricerca da parte della Polizia cantonale di Berna.

Al momento non è chiaro come la donna si sia ferita, né come sia arrivata nel luogo in cui è stata trovata. Per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, la Polizia cantonale di Berna, sotto la direzione della Procura regionale Bern-Mittelland, ha avviato un'indagine e sta cercando testimoni.