Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
Non è chiaro cosa sia successo alla 62enne, qualcuno potrebbe averla trattenuta contro la sua volontà
BERNA - Sono ancora tutte da chiarire le circostanze del ritrovamento di una donna gravemente ferita, avvenuto domenica pomeriggio a Berna.
Intorno alle 18.25 la Polizia cantonale di Berna ha ricevuto la segnalazione della presenza di una persona distesa in un'area boschiva tra Troxlerain e Parkterrasse, a Berna. Le forze dell'ordine, intervenute immediatamente, hanno trovato sul posto una donna, che presentava gravi lesioni. Dopo le prime cure, la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un'ambulanza.
Nel corso degli accertamenti della polizia è emerso che la donna risultava scomparsa dalla mattina di sabato e che era già in corso una vasta operazione di ricerca da parte della Polizia cantonale di Berna.
Al momento non è chiaro come la donna si sia ferita, né come sia arrivata nel luogo in cui è stata trovata. Per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, la Polizia cantonale di Berna, sotto la direzione della Procura regionale Bern-Mittelland, ha avviato un'indagine e sta cercando testimoni.
La donna, 62 anni, parla vietnamita, è alta circa 160 cm, di corporatura snella e ha capelli neri e grigi, lunghi fino alle spalle. Al momento del ritrovamento indossava una giacca marrone, pantaloni di tessuto grigio e una maglietta azzurra. Secondo le informazioni attuali, la donna potrebbe essersi trattenuta tra sabato mattina e il momento del ritrovamento nelle zone di Lorraine, stazione ferroviaria e Grosse Schanze.
Chiunque abbia notato qualcosa tra sabato mattina e domenica sera e possa fornire informazioni utili è invitato a contattare la Polizia cantonale di Berna al numero +41 31 303 25 31.