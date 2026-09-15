Meno animali nei laboratori, ma più esperimenti con gravi sofferenze

Per contro, con circa 142'000 animali, gli esperimenti di livello di gravità 2 hanno fatto registrare il dato più basso degli ultimi dieci anni.

Considerando tutti i livelli di gravità, nel 2025 il 73% degli animali è stato impiegato nella ricerca sulle malattie umane. I principali ambiti di studio sono stati il cancro e le malattie neurologiche e psichiche, che insieme hanno interessato circa un terzo di tutti gli animali utilizzati negli esperimenti.