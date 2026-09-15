Meno animali nei laboratori, ma più esperimenti con gravi sofferenze
Aumentano gli esperimenti con il livello di gravità più elevato, soprattutto sui topi impiegati nella ricerca sul cancro.
BERNA - Nel 2025 il numero di animali utilizzati nella sperimentazione in Svizzera si è attestato al livello più basso dall'inizio del rilevamento dei dati, nel 1983. Le cavie sono state 507'863, il 3% in meno rispetto all'anno precedente.
Secondo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), nel 2025 sono stati 29'413 gli animali impiegati in esperimenti con il livello di gravità 3, il più elevato: il 7,4% in più rispetto al 2024 e il dato più alto degli ultimi 26 anni. L'aumento riguarda soprattutto i topi ed è riconducibile principalmente alla ricerca sul cancro.
Per contro, con circa 142'000 animali, gli esperimenti di livello di gravità 2 hanno fatto registrare il dato più basso degli ultimi dieci anni.
Considerando tutti i livelli di gravità, nel 2025 il 73% degli animali è stato impiegato nella ricerca sulle malattie umane. I principali ambiti di studio sono stati il cancro e le malattie neurologiche e psichiche, che insieme hanno interessato circa un terzo di tutti gli animali utilizzati negli esperimenti.
I topi sono stati gli animali impiegati più frequentemente (66%), seguiti dagli uccelli (13%), dai ratti e dai pesci (8% ciascuno). Se il numero dei topi è diminuito, quello dei pesci è invece aumentato in maniera significativa.
Nel 2025 sono stati rilasciati 582 nuovi permessi per la sperimentazione animale, sei in meno rispetto all'anno precedente.
L'USAV ricorda che gli esperimenti vengono autorizzati solo quando non sono disponibili metodi alternativi adeguati e i benefici attesi sono superiori alle sofferenze inflitte agli animali. Quando è necessario ricorrere alla sperimentazione, il numero di animali impiegati e lo stress causato devono essere ridotti al minimo indispensabile.