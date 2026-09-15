Ecco cos'è davvero successo a Blatten

Utile per il futuro

«La frana di Blatten è uno degli eventi di questo tipo meglio documentati», sottolinea Kang. «È un’occasione unica per studiare sia i primi segni di caduta di massi e i piccoli distacchi, sia il crollo vero e proprio». Secondo i ricercatori, applicando questo approccio a molti altri eventi simili, sarà possibile individuare correlazioni tra il volume della valanga, il contenuto di ghiaccio e acqua e la distanza percorsa. Questo potrà facilitare le future valutazioni dei pericoli per i Comuni situati ai piedi di pendii instabili e ghiacciai. «Con ogni evento è possibile migliorare i modelli e la validità delle previsioni».