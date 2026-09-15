«La collaborazione tra polizia ed esercito dà buoni risultati»

Lo scenario dell'esercitazione era incentrato su una minaccia ibrida di lunga durata, in un contesto di crescente rischio di guerra in Europa, con diverse organizzazioni fittizie che nel frattempo compivano varie azioni nel cantone. In particolare, erano previsti attacchi informatici, disinformazione e terrorismo.

Sono stati mobilitati circa 180 collaboratori della polizia cantonale e un migliaio di soldati. Nel corso dei diversi moduli di esercitazione organizzati in differenti siti del cantone, sono stati affinati molteplici aspetti in condizioni simili alla realtà, in particolare in materia di comando e coordinamento.