Stop all'asilo per migranti del Maghreb: «La maggioranza di loro commette reati»

BERNA - «Escludere dalla procedura d’asilo i richiedenti provenienti dai Paesi del Maghreb». È quanto chiede al Consiglio federale il leghista Lorenzo Quadri, firmatario della mozione. Il deputato richiama l’articolo 55 della Legge federale sull’asilo e sostiene la richiesta citando l’elevata quota di domande con esito negativo e la percentuale di richiedenti che, secondo i dati da lui riportati, risultano coinvolti in procedimenti penali durante la permanenza in Svizzera.