Treno urta un furgone e poi deraglia
Incidente poco prima delle 5.30, danni per centinaia di migliaia di franchi al convoglio
Incidente poco prima delle 5.30, danni per centinaia di migliaia di franchi al convoglio
HERISAU - Un deragliamento ferroviario si è verificato martedì mattina a Niederteufen (AR). Un treno delle Appenzeller Bahnen è entrato in collisione con un furgone. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti.
Intorno alle 5, un uomo di 47 anni ha parcheggiato il proprio furgone nel piazzale di una proprietà in Hauptstrasse 106. Poco prima delle 5.30, il treno proveniente da Teufen e diretto a San Gallo ha urtato l’angolo posteriore sinistro della cella frigorifera del furgone, che sporgeva nell'area interessata dal passaggio del treno.
A causa della violenza dell’impatto, il convoglio è deragliato e il furgone è stato spinto contro un’altra auto parcheggiata. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. I danni al treno ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. Il furgone è andato completamente distrutto, mentre l’auto parcheggiata ha subito danni per diverse decine di migliaia di franchi.
Per il recupero del convoglio è stata impiegata una gru. Il furgone e l’auto sono stati rimossi da un’officina di pronto intervento. Dalle 5.30 fino alle 10 circa, il servizio ferroviario è stato garantito da autobus sostitutivi. La Hauptstrasse è rimasta chiusa dalle 7.30 fino alle 10 circa per consentire le operazioni di recupero del treno e del furgone.