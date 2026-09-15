Treno urta un furgone e poi deraglia

A causa della violenza dell’impatto, il convoglio è deragliato e il furgone è stato spinto contro un’altra auto parcheggiata. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. I danni al treno ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. Il furgone è andato completamente distrutto, mentre l’auto parcheggiata ha subito danni per diverse decine di migliaia di franchi.

Per il recupero del convoglio è stata impiegata una gru. Il furgone e l’auto sono stati rimossi da un’officina di pronto intervento. Dalle 5.30 fino alle 10 circa, il servizio ferroviario è stato garantito da autobus sostitutivi. La Hauptstrasse è rimasta chiusa dalle 7.30 fino alle 10 circa per consentire le operazioni di recupero del treno e del furgone.