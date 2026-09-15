IA e lavoro, solo il 12% delle PMI prevede tagli di posti

Dopo la forte crescita registrata tra il 2024 e il 2025, l'adozione dell'IA nelle PMI elvetiche si è stabilizzata: il 35% la integra consapevolmente nei processi aziendali, il 39% la testa e il 26% non la utilizza. Per molte ditte, quindi, la prima fase di adozione si è conclusa e la nuova tecnologia è diventata parte della routine lavorativa.