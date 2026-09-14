È morto a 81 anni Jürg Marquard

Fondatore e proprietario della Marquard Media Gruppe, Marquard era considerato uno degli imprenditori self-made di maggior successo nel panorama mediatico svizzero. Come editore e investitore ha contribuito per decenni a segnare il mercato delle riviste nell'area di lingua tedesca e nell'Europa dell'Est.

La sua attività nel settore editoriale era iniziata nel 1965 con la fondazione della rivista giovanile "Pop", mentre parallelamente lavorava come moderatore per radio e televisione. Nel 1981 ottenne un importante successo nel mercato delle riviste di lingua tedesca con la pubblicazione dell'edizione tedesca di "Cosmopolitan".