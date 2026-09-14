È morto a 81 anni Jürg Marquard
Figura centrale dell’editoria svizzera, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dei media e dell’imprenditoria.
ZURIGO - È morto a Zurigo Jürg Marquard, imprenditore svizzero protagonista per decenni del settore dei media. Aveva 81 anni ed è deceduto lunedì dopo una grave malattia.
Marquard si è spento serenamente, secondo quanto appreso dal giornale "Blick" dall'ambiente più stretto della famiglia. La moglie, Raquel Marquard, ha confermato il decesso alla Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).
Fondatore e proprietario della Marquard Media Gruppe, Marquard era considerato uno degli imprenditori self-made di maggior successo nel panorama mediatico svizzero. Come editore e investitore ha contribuito per decenni a segnare il mercato delle riviste nell'area di lingua tedesca e nell'Europa dell'Est.
La sua attività nel settore editoriale era iniziata nel 1965 con la fondazione della rivista giovanile "Pop", mentre parallelamente lavorava come moderatore per radio e televisione. Nel 1981 ottenne un importante successo nel mercato delle riviste di lingua tedesca con la pubblicazione dell'edizione tedesca di "Cosmopolitan".
Marquard divenne noto anche al grande pubblico televisivo nel 2005, quando partecipò come co-produttore e membro della giuria al popolare show di SRF "Traumjob". Dal 2019 è apparso inoltre come investitore nella trasmissione "Die Höhle der Löwen Schweiz", dove ha sostenuto giovani imprenditrici e imprenditori.