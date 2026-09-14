«Combatterò Rösti con un mitragliatore»: pensionato condannato

Anche il segretario generale Yves Bichsel ha ricevuto due lettere contenenti insulti e minacce. In una di queste, il pensionato ha allegato un «contributo spese» sotto forma di denaro falso. Anche i francobolli usati per l’affrancatura erano stati realizzati con una stampante. Lettere simili sono state inviate a un ex insegnante della regione di Seeland e a un costruttore di stufe. L’uomo ha inoltre imbrattato l’ingresso del negozio di quest’ultimo con avanzi di cibo e fondi di caffè.

La condanna

La Procura federale ha condannato il 78enne a 180 aliquote giornaliere da 40 franchi, con sospensione condizionale della pena. I reati contestati comprendono ripetute minacce e ingiurie, falsificazione di denaro in caso particolarmente lieve, falsificazione di valori ufficiali, danneggiamento e abbandono illecito di rifiuti.