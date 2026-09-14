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"Alpen Challenge", domenica possibili disagi e ritardi sulle strade

La corsa ciclistica coinvolgerà numerosi comuni dei Grigioni tra le 6:45 e le 17:00.
"Alpen Challenge", domenica possibili disagi e ritardi sulle strade
PolCa Grigioni
Fonte PolCa Grigioni
elaborata da Redazione
"Alpen Challenge", domenica possibili disagi e ritardi sulle strade
La corsa ciclistica coinvolgerà numerosi comuni dei Grigioni tra le 6:45 e le 17:00.

COIRA - Domenica 20 settembre 2026 la gara ciclistica "Alpen Challenge" attraverserà diverse regioni dei Grigioni, con possibili disagi e ritardi alla circolazione sulle strade interessate. La manifestazione sportiva si svolgerà dalle 6:45 alle 17:00.

Il percorso si snoderà lungo l'itinerario Lantsch/Lenz - Tiefencastel - Filisur - Passo dell'Albula - La Punt Chamues-ch - Samedan - Silvaplana - Maloja - Castasegna - Chiavenna (Italia) - Passo di Splügen - Splügen - Thusis - Schinstrasse - Tiefencastel - Lantsch/Lenz.

Un secondo itinerario toccherà Silvaplana - Passo del Julier - Bivio - Savognin - Cunter - Salouf - Mon - Tiefencastel - Lantsch/Lenz.

I partecipanti alla competizione dovranno rispettare il codice della strada. Sia i ciclisti sia gli altri utenti della strada dovranno inoltre attenersi alle indicazioni della polizia e degli addetti alla gestione del traffico.

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