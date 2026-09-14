"Alpen Challenge", domenica possibili disagi e ritardi sulle strade

Un secondo itinerario toccherà Silvaplana - Passo del Julier - Bivio - Savognin - Cunter - Salouf - Mon - Tiefencastel - Lantsch/Lenz.

I partecipanti alla competizione dovranno rispettare il codice della strada. Sia i ciclisti sia gli altri utenti della strada dovranno inoltre attenersi alle indicazioni della polizia e degli addetti alla gestione del traffico.