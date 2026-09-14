I "titoli IA" svizzeri registrano un calo significativo

L'IA "rallenta"

Sabato il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha scritto di temere che, tra sei e dodici mesi, uno sciame di IA potrebbe essere in grado di prendere il controllo dell'intero Internet e causare potenzialmente danni per centinaia di miliardi di dollari. Ha quindi esortato il settore a rallentare lo sviluppo dei propri modelli più potenti.