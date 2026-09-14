Ampliamento delle autostrade, «a rischio terreni coltivabili e natura»

«Le persone si aspettano che la Confederazione protegga i terreni agricoli e la natura. Le preziose superficie destinate all’agricoltura non devono essere sacrificate per costruire delle nuove corsie autostradali. La mobilità del futuro deve basarsi su ferrovia, bus, bici e sugli spostamenti a piedi» afferma Martin Winder, responsabile Politica dei trasporti e campagne per l'ATA.

Il 64% delle persone che hanno partecipato al sondaggio vorrebbe infatti un potenziamento dei trasporti pubblici e delle infrastrutture pedonali e ciclabili, anziché un ampliamento delle autostrade. Una posizione condivisa anche dal 54% degli automobilisti intervistati.