Ampliamento delle autostrade, «a rischio terreni coltivabili e natura»
Un sondaggio dell'ATA rivela che la popolazione preferirebbe destinare gli investimenti alla mobilità sostenibile. L'associazione chiede di rinunciare ai progetti autostradali Aarau Est-Birrfeld e Perly-Bernex, previsti per il 2027.
BERNA - Alla luce dei risultati di un sondaggio in cui la popolazione si esprime a favore della tutela dei terreni coltivabili e della natura e di una mobilità sostenibile, l'Associazione traffico e ambiente (ATA) chiede di rinunciare ai progetti autostradali Aarau Est-Birrfeld e Perly-Bernex, previsti per il 2027.
Il 75% delle persone intervistate ritiene che i terreni agricoli debbano essere preservati per le generazioni future. Una percentuale quasi analoga, il 72%, considera dannoso l'ampliamento delle autostrade, sia per la perdita di terreni sia per la frammentazione degli habitat naturali e la conseguente perdita di biodiversità.
«Le persone si aspettano che la Confederazione protegga i terreni agricoli e la natura. Le preziose superficie destinate all’agricoltura non devono essere sacrificate per costruire delle nuove corsie autostradali. La mobilità del futuro deve basarsi su ferrovia, bus, bici e sugli spostamenti a piedi» afferma Martin Winder, responsabile Politica dei trasporti e campagne per l'ATA.
Il 64% delle persone che hanno partecipato al sondaggio vorrebbe infatti un potenziamento dei trasporti pubblici e delle infrastrutture pedonali e ciclabili, anziché un ampliamento delle autostrade. Una posizione condivisa anche dal 54% degli automobilisti intervistati.
A rafforzare le preoccupazioni legate al consumo di suolo sono le stime diffuse dall'ATA sull'impatto dei progetti autostradali previsti per il 2027. Secondo l'associazione, «il solo ampliamento delle corsie nel Canton Argovia occuperà per anni o in modo permanente 27,3 ettari di terreno coltivabile, di cui 12,6 rientrano nelle superfici per l’avvicendamento delle colture. Per quel che concerne il progetto Perly-Bernex e i progetti successivi previsti, si prevede una perdita fino a 90 ettari di terreno naturale e coltivabile».