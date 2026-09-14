In Svizzera si buttano 620 franchi di cibo a testa ogni anno

La Confederazione punta a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, ma il traguardo è ancora lontano. Secondo un rapporto intermedio dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), finora è stato raggiunto soltanto il 5% dell'obiettivo. Foodwaste.ch e la fondazione Pusch (Praktischer Umweltschutz) suggeriscono quindi alcune semplici abitudini per evitare che il cibo finisca inutilmente nella spazzatura. La lotta agli sprechi comincia ancora prima di entrare al supermercato: controllare le scorte, pianificare i pasti e preparare una lista permette di acquistare quantità più adatte alle proprie necessità.