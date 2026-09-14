Via libera all'accordo col Mercosur

Questo "niet" si spiega col "no" del plenum a una minoranza democentrista - sostenuta però dalla maggioranza degli esponenti del Centro e da taluni liberali-radicali - che chiedeva 880 milioni di franchi (al posto dei "soli" 158 milioni proposti dal Consiglio federale) per gli anni dal 2028 al 2035 allo scopo di compensare le perdite materiali che il settore agricolo subirebbe a causa dell'aumento delle importazioni (carne, pollame e vino, soprattutto) e dei costi di produzione. Il campo rosso-verde aveva invece respinto l'intesa a causa della bocciatura delle proprie proposte in materia di difesa dei diritti umani e dell'ambiente, specie contro la deforestazione dell'Amazzonia.

Quanto accaduto in estate alla camera del popolo ha messo in allarme gli ambienti più vicini all'economia, specie d'esportazione, che vedono nel Mercosur un importante sbocco. Detto fatto, la commissione preparatoria della camera dei Cantoni ha quindi preparato un compromesso che tenga conto degli interessi in gioco, specie dei contadini, senza però andare troppo lontano in fatto di ambiente e diritti sociali (ciò che ha deluso oggi la sinistra in aula, secondo cui un referendum è ormai un'opzione più che concreta).