Bocciato Trasporti '45: «Carenze gravi, finanziamento nel caos»

Un esempio su tutti dell'organo di analisi finanziaria della Confederazione è la prevista nuova galleria ferroviaria del Grimsel, tra Oberland bernese e Alto Vallese, per cui il CDF annuncia risultati in rosso: a suo avviso, la gestione del tunnel comporterà costi superiori ai ricavi. Non molto più rosee, sempre stando al lavoro pubblicato oggi, appaiono le prospettive per l'ampliamento a sei corsie dell'autostrada A1 tra Perly e Bernex, a sudovest di Ginevra: la redditività per franco investito sarebbe di 30 anziché 90 centesimi.

Finanziamento incerto

Il CDF mette in dubbio anche la fattibilità finanziaria dei progetti previsti. Il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) è sotto pressione, sostiene. L'incertezza sui costi di manutenzione e il rischio di una carenza di liquidità già a partire dagli anni 2030 potrebbero ritardare alcuni cantieri, che non sarebbero quindi portati a termine entro il 2045.