Si schianta contro un cassone con il motorino: grave un 15enne
Il giovane ha riportato diverse fratture, ma è fuori pericolo.
Il giovane ha riportato diverse fratture, ma è fuori pericolo.
WALDHÄUSERN - Brutto incidente ieri sera a Waldhäusern (AG). Un ragazzo di 15 anni a bordo di un motorino si è scontrato con un cassone che si trovava su una strada non illuminata e occupava l'intera carreggiata. Lo comunica la Polizia argoviese.
Il giovane stava circolando in direzione di Waltenschwil quando, a causa del buio, si è scontrato con il grosso ostacolo, che non era in alcun modo segnalato.
L’ambulanza ha trovato il ferito disteso a terra e ha richiesto l’intervento di un elicottero di soccorso, che lo ha poi trasportato in ospedale. Il 15enne ha riportato diverse fratture e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Fortunatamente, però, è fuori pericolo.
Le circostanze esatte dell’incidente non sono chiare. La polizia cantonale di Argovia ha avviato un'indagine. Ha inoltre sequestrato il motorino, probabilmente modificato e non immatricolato, per ulteriori accertamenti tecnici.