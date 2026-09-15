Si schianta contro un cassone con il motorino: grave un 15enne

L’ambulanza ha trovato il ferito disteso a terra e ha richiesto l’intervento di un elicottero di soccorso, che lo ha poi trasportato in ospedale. Il 15enne ha riportato diverse fratture e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Fortunatamente, però, è fuori pericolo.

Le circostanze esatte dell’incidente non sono chiare. La polizia cantonale di Argovia ha avviato un'indagine. Ha inoltre sequestrato il motorino, probabilmente modificato e non immatricolato, per ulteriori accertamenti tecnici.