Urta un'auto, cade sui binari e viene investito da un treno

Il motociclista è caduto a terra, finendo sui binari della Waldenburgerbahn. Proprio in quel momento, un treno proveniente da Niederdorf si stava avvicinando. Nonostante la frenata d’emergenza del macchinista, un uomo di 48 anni, il convoglio non è riuscito a fermarsi in tempo e ha investito il motociclista che giaceva a terra.

L’uomo è stato soccorso dal personale medico e trasportato in ospedale. Al momento non è nota la gravità delle ferite da lui riportate.