Urta un'auto, cade sui binari e viene investito da un treno
Incidente nel tardo pomeriggio di lunedì, un 48enne è ricoverato in ospedale
LIESTAL - Sono tre i veicoli coinvolti nell'incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre sulla strada cantonale a Oberdorf (BL).
Erano circa le 18.30 quando un uomo di 43 anni, che stava guidando la sua Skoda in direzione Waldenburg e intendeva svoltare a sinistra, si è dovuto fermare a causa del traffico intenso all’incrocio tra Hauptstrasse e Bennwilerstrasse. Nel frattempo, un motociclista di 63 anni, alla guida di una BMW, ha tentato di superare l’auto ferma passando sulla destra. Durante la manovra, il veicolo a due ruote ha urtato lateralmente la parte posteriore destra dell’automobile.
Il motociclista è caduto a terra, finendo sui binari della Waldenburgerbahn. Proprio in quel momento, un treno proveniente da Niederdorf si stava avvicinando. Nonostante la frenata d’emergenza del macchinista, un uomo di 48 anni, il convoglio non è riuscito a fermarsi in tempo e ha investito il motociclista che giaceva a terra.
L’uomo è stato soccorso dal personale medico e trasportato in ospedale. Al momento non è nota la gravità delle ferite da lui riportate.
L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona e, durante le operazioni di soccorso e rilievo da parte della Polizia cantonale di Basilea Campagna, si è verificata l’interruzione temporanea della circolazione sulla linea della Waldenburgerbahn.