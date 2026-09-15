Oggi si parla di esercito, foie gras, pellicce, medici e epizoozie
Il menù di giornata al Nazionale e agli Stati
BERNA - Riprendono con l'esame del Messaggio sull'esercito i lavori al Consiglio nazionale (08.00-13.00).
Il governo chiede 3,4 miliardi di franchi per rafforzare le capacità nel ciberspazio del Paese, nonché la difesa terra-aria da attacchi missilistici a distanza e dai mini-droni. Oltre a ciò, l'Esecutivo vuole destinare un credito addizionale di 394 milioni per coprire parte dei maggiori costi destinati all'acquisto di almeno 30 caccia F-35A.
La Camera del popolo affronterà in seguito tutta una serie di interventi parlamentari di competenza del Dipartimento federale della difesa, protezione della popolazione e dello sport (DDPS), tra i quali figura una mozione di Stefanie Heimgartner (UDC/AG) che chiede di eliminare le quote rosa negli organi direttivi delle associazioni mantello e delle organizzazioni sportive.
Il Consiglio degli Stati (08.15-13.00) inizierà da parte sua la giornata occupandosi delle divergenze in merito al controprogetto all'iniziativa "Sì al divieto di importazione di foie gras". A differenza di quanto previsto dal Nazionale, la commissione preparatoria della Camera dei cantoni auspica che il governo possa prendere in considerazione talune condizioni relative al benessere degli animali.
I "senatori" esamineranno in seguito l'iniziativa popolare che intende vietare l'importazione di pellicce ottenute infliggendo sofferenze per gli animali, e il relativo controprogetto del Consiglio federale, già adottato dal Nazionale.
Nell'esaminare questo dossier, la commissione preparatoria ha apportato alcuni cambiamenti al disegno di legge uscito dalle deliberazioni della Camera del popolo. Propone ad esempio che l'esecutivo tenga conto non soltanto dei principi guida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OMSA) sul benessere degli animali ma anche dei regolamenti e delle conoscenze scientifiche riconosciuti a livello internazionale.
Gli Stati hanno anche previsto di esaminare una modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che vuole concedere ai Cantoni la possibilità di continuare ad assumere medici che non hanno soddisfatto l'obbligo di aver esercitato per tre anni quando l'offerta di cure ambulatoriali di base è insufficiente. Tale eccezione era stata introdotta nel 2023 a causa della carenza di dottori nel settore ambulatoriale e, secondo il progetto, va prorogata sino alla fine del 2032.
Gli Stati si occuperanno anche della revisione della legge sulle epizoozie. La modifica dovrebbe consentire, a determinate condizioni, di immettere temporaneamente in commercio vaccini e altri farmaci veterinari immunologici non omologati per prevenire o contenere la diffusione delle malattie.