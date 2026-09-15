Oggi si parla di esercito, foie gras, pellicce, medici e epizoozie

Gli Stati hanno anche previsto di esaminare una modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che vuole concedere ai Cantoni la possibilità di continuare ad assumere medici che non hanno soddisfatto l'obbligo di aver esercitato per tre anni quando l'offerta di cure ambulatoriali di base è insufficiente. Tale eccezione era stata introdotta nel 2023 a causa della carenza di dottori nel settore ambulatoriale e, secondo il progetto, va prorogata sino alla fine del 2032.