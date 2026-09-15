Le pellicce non vanno importate, se prodotte infliggendo sofferenze

I prodotti importati e commercializzati illegalmente verrebbero ritirati dal mercato e le persone responsabili perseguite penalmente. Tra l'altro, per accelerare le tempistiche, il Consiglio federale ha già emanato un divieto di importazione a livello di ordinanza che è entrato in vigore il primo luglio 2025 con un periodo transitorio di due anni.

Oggi la Camera dei cantoni non ha seguito in toto le proposte della sua commissione preparatoria. La "senatrice" Isabelle Chassot (Centro/FR) è riuscita a convincere il plenum che i certificati d'importazione andranno richiesti all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), come già deciso dal Nazionale. La maggioranza commissionale si era pronunciata a favore di certificati internazionali.