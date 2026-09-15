È boom delle pompe di calore in Svizzera

Ma il dato più significativo è la crescita delle pompe di calore: in quasi un terzo delle case unifamiliari (30%) era installato un dispositivo di tal tipo. La legna e l'elettricità riscaldavano rispettivamente il 12 e il 7% degli edifici. Considerando le economie domestiche, la situazione era leggermente diversa: nel 2025 il 58% delle economie domestiche in Svizzera aveva un riscaldamento a energie fossili (olio da riscaldamento 32%, gas 25%), mentre la pompa di calore era al 22%.

La superficie media di un'abitazione occupata era di 102 metri quadrati e le abitazioni di tre o quattro locali rappresentavano il 54% del patrimonio abitativo. La superficie abitativa media per persona era di 46,6 metri quadri, valore stabile dal 2021 dopo un costante aumento negli anni precedenti. La regione del Lemano disponeva di una superficie minore per persona (42,5 metri quadrati), mentre la Svizzera orientale (49,7) e il Ticino (49,8) registravano i valori più alti.