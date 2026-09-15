Goldbach Group si riorganizza, fino a 35 licenziamenti

Tale cifra rappresenta il limite massimo e potrebbe ancora ridursi nel corso del processo in atto, ha indicato oggi l'azienda. I dipendenti interessati saranno sostenuti da un piano sociale. La struttura definitiva della nuova organizzazione e le ulteriori misure saranno definite al termine della procedura di consultazione.

La fusione mira a offrire un'offerta integrata di contenuti video da un unico fornitore. La pubblicità - spiega l'impresa - viene sempre più spesso pianificata e commercializzata in modo trasversale rispetto ai diversi media e generi. Allo stesso tempo, la televisione lineare, lo streaming e il video digitale si stanno fondendo. In futuro, grazie a questa integrazione, i clienti potranno pianificare e prenotare più facilmente le campagne video, si dice convinta la dirigenza.