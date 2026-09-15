Goldbach Group si riorganizza, fino a 35 licenziamenti
La società supporta il personale coinvolto da un piano sociale nell’ambito della fusione delle divisioni.
ZURIGO - Riorganizzazione con soppressione di impieghi in vista presso Goldbach Group, azienda zurighese specializzata nella commercializzazione della pubblicità. L'entità controllata dall'editore TX Group unisce due divisioni, cosa che comporterà fino a 35 licenziamenti o rescissioni con modifica del contratto di lavoro.
Tale cifra rappresenta il limite massimo e potrebbe ancora ridursi nel corso del processo in atto, ha indicato oggi l'azienda. I dipendenti interessati saranno sostenuti da un piano sociale. La struttura definitiva della nuova organizzazione e le ulteriori misure saranno definite al termine della procedura di consultazione.
La fusione mira a offrire un'offerta integrata di contenuti video da un unico fornitore. La pubblicità - spiega l'impresa - viene sempre più spesso pianificata e commercializzata in modo trasversale rispetto ai diversi media e generi. Allo stesso tempo, la televisione lineare, lo streaming e il video digitale si stanno fondendo. In futuro, grazie a questa integrazione, i clienti potranno pianificare e prenotare più facilmente le campagne video, si dice convinta la dirigenza.