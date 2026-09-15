Swissmint, 50 franchi d'oro per i 120 anni della sua sede centrale
La tiratura è limitata a 4000 pezzi. Il prezzo di emissione è di 1265 franchi
La tiratura è limitata a 4000 pezzi. Il prezzo di emissione è di 1265 franchi
BERNA - In occasione del 120esimo anniversario della sua sede centrale di Berna, la Zecca federale Swissmint emette una nuova moneta d'oro da 50 franchi che sarà disponibile a partire dal 17 settembre.
Realizzata in lega d'oro pesa 11,29 grammi e ha un diametro di 25 millimetri, ha comunicato oggi Swissmint.
Sul dritto è raffigurato l'edificio di Swissmint nel quartiere bernese di Kirchenfeld. Sul rovescio è raffigurato uno stemma con la croce svizzera, il cui design si ispira al pavimento a mosaico ai piedi della scalinata principale.
La tiratura è limitata a 4000 pezzi. Il prezzo di emissione è di 1265 franchi. La moneta sarà disponibile a partire dal 17 settembre tramite il negozio online di Swissmint.
L'edificio della Swissmint è stato costruito tra il 1903 e il 1906 su progetto dell'architetto bernese Theodor Gohl in stile neorinascimentale. Il 2 luglio dello stesso anno, il Consiglio federale al completo visitò l'edificio e ne prese così ufficialmente possesso.