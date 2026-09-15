VALLESE
Cervino, tragedia in alta quota: identificato l’alpinista morto
La conferma dell'identità aggiorna le informazioni fornite subito dopo l'incidente dello scorso fine agosto.
Air Zermatt
Fonte PolCa Vallese
Cervino, tragedia in alta quota: identificato l’alpinista morto
La conferma dell'identità aggiorna le informazioni fornite subito dopo l'incidente dello scorso fine agosto.
ZERMATT - È stato formalmente identificato l’alpinista morto il 30 agosto 2026 in seguito a una caduta sul Cervino, a Zermatt. Si tratta di un cittadino polacco.
L’identificazione aggiorna quanto comunicato il 31 agosto 2026 in merito all’incidente mortale.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA