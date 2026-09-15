Incendio a Thusis, disposti tre mesi di carcerazione preventiva
Le indagini puntano a chiarire dinamiche e possibili omissioni nella tragedia che ha coinvolto cittadini di diverse nazionalità.
THUSIS - La persona accusata di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime in relazione all'incendio di Thusis, che il 21 agosto ha causato la morte di cinque persone, si trova ancora in carcerazione preventiva. Questa è stata fissata al momento per tre mesi, ha dichiarato il Ministero pubblico a Keystone-ATS.
La detenzione preventiva è stata disposta il 26 agosto.
Stando al Codice di procedura penale, questa misura viene adottata nel caso l'imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è da temere che si sottragga a un procedimento penale o a una sanzione, influenzi persone o inquini le prove, minacci la sicurezza commettendo altri reati gravi.
L'incendio è scoppiato il 21 agosto poco dopo mezzanotte al secondo piano di un edificio a Thusis, dove alloggiavano prevalentemente persone sole provenienti da diverse nazioni, stando alle informazioni della Polizia cantonale dei Grigioni. In totale, in 14 sono riusciti a mettersi in salvo. Cinque persone - una 32enne portoghese, un 35enne rumeno, un altro rumeno di 44 anni e un 57enne bulgaro - hanno invece perso la vita.
A causa del crollo della tromba delle scale, è stato necessario aprire il tetto con una gru per poter effettuare le operazioni di spegnimento. Al piano terra dell'edificio si trovava un ristorante.