Incendio a Thusis, disposti tre mesi di carcerazione preventiva

Stando al Codice di procedura penale, questa misura viene adottata nel caso l'imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è da temere che si sottragga a un procedimento penale o a una sanzione, influenzi persone o inquini le prove, minacci la sicurezza commettendo altri reati gravi.

L'incendio è scoppiato il 21 agosto poco dopo mezzanotte al secondo piano di un edificio a Thusis, dove alloggiavano prevalentemente persone sole provenienti da diverse nazioni, stando alle informazioni della Polizia cantonale dei Grigioni. In totale, in 14 sono riusciti a mettersi in salvo. Cinque persone - una 32enne portoghese, un 35enne rumeno, un altro rumeno di 44 anni e un 57enne bulgaro - hanno invece perso la vita.