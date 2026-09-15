Migros dà più indipendenza all'online

Il comparto "Online Retail" comprende Migros Online e il colosso dell'e-commerce Digitec Galaxus. Entrambe le aziende manterranno peraltro la loro autonomia e continueranno a svilupparsi con proposte e assortimenti distinti, afferma FCM. «L'orientamento strategico è stato definito con maggiore precisione per i prossimi anni, poiché il commercio alimentare online si basa su fattori di successo diversi rispetto a quello stazionario», argomenta la cooperativa. Anche le esigenze della clientela stanno diventando sempre più diverse.