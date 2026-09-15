Migros dà più indipendenza all'online
Nuovo rimaneggiamento delle strutture del colosso della grande distribuzione: cambiano varie posizioni dirigenziali
ZURIGO - Migros torna a rimaneggiare le sue strutture e sostituisce manager di punta. La società Migros Online opererà in futuro in modo ancora più autonomo: sarà gestita come entità indipendente all'interno del nuovo settore di attività "Online Retail", che sostituisce l'attuale "Non Food". Gli altri tre rami di attività del gruppo Migros - "Food Retail", "Salute" e "Servizi finanziari" - non subiranno modifiche, ha indicato oggi la Federazione delle cooperative Migros (FCM).
Il comparto "Online Retail" comprende Migros Online e il colosso dell'e-commerce Digitec Galaxus. Entrambe le aziende manterranno peraltro la loro autonomia e continueranno a svilupparsi con proposte e assortimenti distinti, afferma FCM. «L'orientamento strategico è stato definito con maggiore precisione per i prossimi anni, poiché il commercio alimentare online si basa su fattori di successo diversi rispetto a quello stazionario», argomenta la cooperativa. Anche le esigenze della clientela stanno diventando sempre più diverse.
A seguito della riorganizzazione, Matthias Wunderlin, finora presidente del consiglio di amministrazione (Cda) di Migros Online, nonché altri due membri lasciano l'organo di sorveglianza. Nuovo presidente diventa Florian Teuteberg, CEO e cofondatore di Digitec Galaxus, che fa parte del Cda di Migros Online già dal 2018. Arrivano inoltre due volti nuovi: Oliver Herren, altro cofondatore di Digitec Galaxus e responsabile dell'innovazione, nonché Hendrik Blenken Blijdenstein, responsabile del settore commerciale. Il Cda viene inoltre rafforzato grazie alla presenza di Mario Irminger, presidente della direzione generale della FCM, e di Peter Diethelm, CEO dell'impresa Migros Supermercati, che fungono da anello di collegamento con il gruppo.
«Negli ultimi anni, Migros Online ha gettato le basi fondamentali per il futuro», afferma il neopresidente Teuteberg. «Non vediamo l'ora di orientare l'impresa, nella sua nuova configurazione, in modo ancora più coerente alle esigenze della clientela online», conclude.