SAN GALLO
Si siede sulla ringhiera delle scale, cade e si schianta su un tavolo: grave una 14enne
L'incidente si è verificato in una scuola secondaria di Buchs.
Polizia cantonale sangallese
Fonte Polizia cantonale sangallese
Si siede sulla ringhiera delle scale, cade e si schianta su un tavolo: grave una 14enne
L'incidente si è verificato in una scuola secondaria di Buchs.
BUCHS - Grosso spavento questa mattina in una scuola secondaria di Buchs, in canton San Gallo. Intorno alle 10 una 14enne si è seduta sulla ringhiera delle scale, al secondo piano dell'edificio, ed è caduta nel vuoto da un'altezza di circa cinque metri, finendo per schiantarsi su un tavolo.
La giovanissima è stata trasportata in ospedale con gravi ferite.
L'incidente è avvenuto senza l'intervento di terzi, ma la Polizia cantonale sangallese sta effettuando i dovuti rilievi per chiarire le circostanze e la dinamica.
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