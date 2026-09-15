Aumento dei tassi da parte della BNS? Possibilità in crescere

«Prevediamo che la BNS mantenga il proprio tasso di riferimento immutato nella seduta del 24 settembre: a nostro avviso, né l'inflazione attuale né l'attività economica giustificano un rapido incremento», scrivono gli esperti di UBS in un'analisi odierna.

La progressione dei prezzi del petrolio e del gas naturale nonché l'indebolimento del franco potrebbero però indurre l'istituto centrale a un intervento più rapido di quanto fosse nelle previsioni. «Nel medio termine, nel nostro scenario di base continuiamo a prevedere un aumento dei tassi di 25 punti base» - cioè di 0,25 punti - «nel giugno 2027. Gli ultimi sviluppi aumentano tuttavia la probabilità di un intervento anticipato e di ulteriori ritocchi successivi», affermano gli specialisti della banca guidata da Sergio Ermotti.